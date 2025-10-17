3.73 BYN
СК паўдзельнічаў у акцыі "Дай лесу новае жыццё" ў Ратамскім лясніцтве
Усёй краінай адраджаем наша агульнае багацце. У нашай краіне працягваецца акцыя "Дай лесу новае жыццё". Нездарма Беларусь называюць лёгкімі Еўропы. І сёння, нягледзячы на капрызы надвор'я, працоўны дэсант працуе ў кожным кутку краіны.
Пасадка дрэў - гэта ў першую чаргу аднаўленне экасістэмы. Лясы - гэта дом для тысяч відаў раслін, жывёл і грыбоў. Высечка, пажары і хваробы парушаюць гэты баланс. Адрадзіць лясы дапамагаюць не толькі звычайныя людзі. Многія ведамствы і міністэрствы далучаюцца да добрай справы. Бо добрая экалогія важная для ўсёй краіны.
Напярэдадні дрэвы саджалі прадстаўнікі Следчага камітэта. Яны працавалі на лакацыі Ратамскага лясніцтва. Акцыя "Дай лесу новае жыццё" прадоўжыцца да канца месяца. Далучыцца можа кожны. Асаблівую ўвага надаюць тым участкам, дзе лес паваліла ў выніку буянства прыроды.