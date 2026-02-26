Глядзець анлайнПраграма ТБ
Макрон мае намер размясціць французскую ядзерную зброю ў Еўропе

Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон мае намер размясціць французскую ядзерную зброю ў Еўропе. Як піша Politico, ён можа аб'явіць пра гэта 2 сакавіка, прадстаўляючы новую ядзерную стратэгію Пятай рэспублікі.

Размова можа ісці пра размяшчэнне знішчальнікаў "Рафаль" з ядзернымі боепрыпасамі ў еўрапейскіх краінах або пра перадачу боегаловак іншым дзяржавам. Як падкрэслівае выданне, у Макрона застаецца ўсё менш часу для стварэння ядзернага парасона Еўропы. Прэзідэнцкія выбары ў Францыі пройдуць ужо ў 2027 годзе.

Размовы аб размяшчэнні ядзернай зброі, у прыватнасці, вядуцца ў Швецыі. Міністр абароны каралеўства заявіў, што Стакгольм гатовы прыняць гэты від узбраенняў на тэрыторыі краіны ў выпадку канфлікту.

