Макрон мае намер размясціць французскую ядзерную зброю ў Еўропе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон мае намер размясціць французскую ядзерную зброю ў Еўропе. Як піша Politico, ён можа аб'явіць пра гэта 2 сакавіка, прадстаўляючы новую ядзерную стратэгію Пятай рэспублікі.
Размова можа ісці пра размяшчэнне знішчальнікаў "Рафаль" з ядзернымі боепрыпасамі ў еўрапейскіх краінах або пра перадачу боегаловак іншым дзяржавам. Як падкрэслівае выданне, у Макрона застаецца ўсё менш часу для стварэння ядзернага парасона Еўропы. Прэзідэнцкія выбары ў Францыі пройдуць ужо ў 2027 годзе.
Размовы аб размяшчэнні ядзернай зброі, у прыватнасці, вядуцца ў Швецыі. Міністр абароны каралеўства заявіў, што Стакгольм гатовы прыняць гэты від узбраенняў на тэрыторыі краіны ў выпадку канфлікту.