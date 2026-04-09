МВФ: з-за вайны ў Іране колькасць людзей на мяжы голаду ў свеце перавысіць 360 млн
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Негатыўныя наступствы вайны на Блізкім Усходзе прывядуць да росту колькасці людзей, якія знаходзяцца на мяжы голаду ў свеце, на 45 млн - да больш як 360 млн чалавек. З такім несуцяшальным прагнозам выступілі ў МВФ.
Пры гэтым адзначаецца, што канфлікт у Іране прывядзе да запаволення тэмпаў росту сусветнай эканомікі, хоць да пачатку вайны ўсё паказвала на станоўчую тэндэнцыю. Перабоі з пастаўкамі энерганосьбітаў пагражаюць прыпыненнем працы шэрагу НПЗ, недахопам прадуктаў нафтаперапрацоўкі, абвастрэннем сітуацыі ў сферы харчовай бяспекі і парушэннямі ў ланцужках паставак.