На Блізкім Усходзе могуць пабудаваць новыя нафтаправоды

Краіны Персідскага заліва разглядаюць магчымасць будаўніцтва нафтаправодаў у абход Армузскага праліва, паведамляе Financial Times са спасылкай на крыніцы.

Раней ад такіх праектаў адмаўляліся з-за іх высокага кошту і складанасці. Але бягучы крызіс узмацніў цікавасць да альтэрнатыўных шляхоў, напрыклад, да Саудаўскага трубаправода "Усход - Захад". Сёння ён перапампоўвае 7 млн барэляў нафты за суткі ў порт Янбу на Чырвоным моры, цалкам абыходзячы Армуз.

Адначасова Вялікабрытанія збірае прадстаўнікоў 35 краін для абмеркавання мер па разблакіраванні стратэгічнага марскога шляху. ЗША ўдзельнічаць у праекце не будуць. Трамп прама заявіў, што яго странe праліў нібыта не патрэбен.