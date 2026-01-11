3.70 BYN
На Камчатку абрынуўся моцны цыклон
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Расійская Камчатка патанае ў снезе - на паўвостраве бушуе моцны цыклон. Снегам замяло ўсё да другіх паверхаў, а месцамі і вышэй. Машыны пахаваныя пад гурбамі, дзверы ў пад'езды заблакіраваны, людзі прабіраюцца праз снег толькі з лапатамі.
Адкладзены ўсе авіярэйсы, складаная сітуацыя і на дарогах - праехаць не можа ў тым ліку спецтэхніка. З-за гэтага медыкам хуткай дапамогі прыйшлося больш чым кіламетр несці пацыента пры штармавым ветры.