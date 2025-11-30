На трасе "Байкал" утварыўся затор даўжынёй 85 км

На тэрыторыі Іркуцкай вобласці і Бураціі сфарміраваўся каласальнай працягласці затор: ён выцягнуўся ўздоўж федэральнай трасы "Байкал" на 85 км. Вадзіцелі стаяць у ёй па 10 гадзін.

У любы іншы сезон гэта было б толькі часовай нязручнасцю, аднак зараз тут 30-градусныя маразы: без лекаў, гарачай ежы і гаручага людзям пагражае дакладная смерць.