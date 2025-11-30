3.72 BYN
На трасе "Байкал" утварыўся затор даўжынёй 85 км
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На трасе "Байкал" утварыўся затор даўжынёй 85 км
На тэрыторыі Іркуцкай вобласці і Бураціі сфарміраваўся каласальнай працягласці затор: ён выцягнуўся ўздоўж федэральнай трасы "Байкал" на 85 км. Вадзіцелі стаяць у ёй па 10 гадзін.
У любы іншы сезон гэта было б толькі часовай нязручнасцю, аднак зараз тут 30-градусныя маразы: без лекаў, гарачай ежы і гаручага людзям пагражае дакладная смерць.
Улады накіравалі ў дапамогу вадзіцелям супрацоўнікаў МНС: аднак хуткаму і эфектыўнаму рашэнню праблемы перашкаджаюць моцныя халады і бесперапынны снегапад.