Напярэдадні парламенцкіх выбараў сітуацыя ў Венгрыі абвастраецца

У Венгрыі абвастраецца сітуацыя напярэдадні парламенцкіх выбараў, якія пройдуць у нядзелю, 12 красавіка. І галоўная інтрыга кампаніі - ці зможа ліберальная прабрусельская партыя "Ціса" на чале з Петэрам Мадзьярам перамагчы кіруючых кансерватараў і змясціць Віктара Орбана.

Апытанні паказваюць: Мадзьяр крыху апярэджвае, але ёсць шэраг грамадзян, якія яшчэ не вызначыліся, і менавіта ад іх залежыць зыход выбараў.

Па словах Орбана, яго праціўнікі маюць намер захапіць уладу любым шляхам. Лідары ў Еўрасаюзе не ўтойваюць, што бачаць у ім пагрозу еўрапейскаму адзінству. Адны называюць Орбана расійскім шпіёнам, другія - амерыканскім агентам. Сам прэм'ер не ўтойвае варожасці з еўрабюракратамі і ўладамі Украіны.

