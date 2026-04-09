Напярэдадні парламенцкіх выбараў сітуацыя ў Венгрыі абвастраецца
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Венгрыі абвастраецца сітуацыя напярэдадні парламенцкіх выбараў, якія пройдуць у нядзелю, 12 красавіка. І галоўная інтрыга кампаніі - ці зможа ліберальная прабрусельская партыя "Ціса" на чале з Петэрам Мадзьярам перамагчы кіруючых кансерватараў і змясціць Віктара Орбана.
Апытанні паказваюць: Мадзьяр крыху апярэджвае, але ёсць шэраг грамадзян, якія яшчэ не вызначыліся, і менавіта ад іх залежыць зыход выбараў.
Па словах Орбана, яго праціўнікі маюць намер захапіць уладу любым шляхам. Лідары ў Еўрасаюзе не ўтойваюць, што бачаць у ім пагрозу еўрапейскаму адзінству. Адны называюць Орбана расійскім шпіёнам, другія - амерыканскім агентам. Сам прэм'ер не ўтойвае варожасці з еўрабюракратамі і ўладамі Украіны.