Новы ўрад Венгрыі мае намер абмежаваць тэрмін знаходжання на пасадзе прэм'ер-міністра

Новы ўрад Венгрыі пачаў выконваць абавязкі і мае намер абмежаваць тэрмін знаходжання на пасадзе прэм'ер-міністра. Гэта заявіў новаспечаны кіраўнік урада Петэр Мадзьяр пасля прынясення прысягі.

Па словах палітыка, улады плануюць маштабны перагляд канстытуцыйнай сістэмы. Раней падчас перадвыбарнай кампаніі Мадзьяр прапаноўваў абмежаваць знаходжанне на пасадзе прэм'ер-міністра двума чатырохгадовымі тэрмінамі.

Зараз заканадаўства Венгрыі не прадугледжвае такіх абмежаванняў, а папярэдні прэм'ер Віктар Орбан бесперапынна ўзначальваў урад 16 гадоў.

