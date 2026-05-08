Новы ўрад Венгрыі мае намер абмежаваць тэрмін знаходжання на пасадзе прэм'ер-міністра
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Новы ўрад Венгрыі пачаў выконваць абавязкі і мае намер абмежаваць тэрмін знаходжання на пасадзе прэм'ер-міністра. Гэта заявіў новаспечаны кіраўнік урада Петэр Мадзьяр пасля прынясення прысягі.
Па словах палітыка, улады плануюць маштабны перагляд канстытуцыйнай сістэмы. Раней падчас перадвыбарнай кампаніі Мадзьяр прапаноўваў абмежаваць знаходжанне на пасадзе прэм'ер-міністра двума чатырохгадовымі тэрмінамі.
Зараз заканадаўства Венгрыі не прадугледжвае такіх абмежаванняў, а папярэдні прэм'ер Віктар Орбан бесперапынна ўзначальваў урад 16 гадоў.