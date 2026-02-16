3.72 BYN
Па выніках перамоў у Жэневе Умераў заявіў аб прагрэсе па шэрагу пытанняў
Змястоўныя, але напружаныя - так ахарактарызаваў перамовы ў Жэневе сакратар Савета нацбяспекі і абароны Украіны. Паводле слоў Умерава, падчас сустрэчы быў дасягнуты прагрэс, шэраг пытанняў быў высветлены, у той час як астатнія патрабуюць дадатковай каардынацыі.
Умераў адзначыў, што ўкраінская дэлегацыя засяроджана на адпрацоўцы ключавых палажэнняў, якія патрэбныя для "фіналізацыі" перамоў па Украіне.
Заходнія СМІ пры гэтым пішуць пра перагаворны тупік і тлумачаць гэта ўмяшаннем еўрапейцаў і перагружанасцю амерыканскіх спецпасланнікаў. Акрамя таго, спасылаюцца на словы памочніка прэзідэнта Расіі Мядзінскага, які даў наступную ацэнку перамовам: "цяжкія, але дзелавыя". Эксперты гавораць, калі перавесці фармулёўку з дыпламатычнай мовы, гэта значыць, што "сустрэча прайшла не вельмі добра".