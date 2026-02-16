Па выніках перамоў у Жэневе Умераў заявіў аб прагрэсе па шэрагу пытанняў

Змястоўныя, але напружаныя - так ахарактарызаваў перамовы ў Жэневе сакратар Савета нацбяспекі і абароны Украіны. Паводле слоў Умерава, падчас сустрэчы быў дасягнуты прагрэс, шэраг пытанняў быў высветлены, у той час як астатнія патрабуюць дадатковай каардынацыі.