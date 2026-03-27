Падчас урачыстага набажэнства ў Ватыкане Папа Рымскі заклікаў вернікаў да прымірэння
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вербную нядзелю святкуе сталіца каталіцкага свету. У Ватыкане прайшла ўрачыстая служба. Яе ўзначаліў Папа Рымскі Леў XIV.
Ён звярнуўся з пропаведдзю да вернікаў, што сабраліся на плошчы Святога Пятра. Пантыфік нагадаў, што Збавіцель не прымае насілля, суцяшае прыгнечаных і заклікае людзей да міласэрнасці. Кіраўнік каталіцкай царквы заклікаў усіх вернікаў памаліцца Хрысту за адкрыццё шляхоў да прымірэння і падтрымку людзей, якія пацярпелі ад войнаў.