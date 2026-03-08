3.72 BYN
Пажар знішчыў гістарычны будынак у Шатландыі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Чарговы доказ шкоды вейпаў: з-за ўзгарання ў магазіне электронных цыгарэт у шатландскім Глазга практычна знішчаны гістарычны будынак Фарсайт-Хаўс, пабудаваны ў віктарыянскую эпоху.
Агонь хутка ахапіў будынак, выклікаўшы абвальванне купала, а затым перакінуўся на суседнюю Гордан-стрыт, якая знаходзіцца каля Цэнтральнага вакзала. У выніку полымя знішчыла некалькі будынкаў.
Людзей з вакзала і з найбліжэйшай гасцініцы эвакуіравалі, наконт ахвяр інфармацыі няма. Рух усіх цягнікоў спынены.