Пажар знішчыў гістарычны будынак у Шатландыі

Чарговы доказ шкоды вейпаў: з-за ўзгарання ў магазіне электронных цыгарэт у шатландскім Глазга практычна знішчаны гістарычны будынак Фарсайт-Хаўс, пабудаваны ў віктарыянскую эпоху.

Агонь хутка ахапіў будынак, выклікаўшы абвальванне купала, а затым перакінуўся на суседнюю Гордан-стрыт, якая знаходзіцца каля Цэнтральнага вакзала. У выніку полымя знішчыла некалькі будынкаў.

Людзей з вакзала і з найбліжэйшай гасцініцы эвакуіравалі, наконт ахвяр інфармацыі няма. Рух усіх цягнікоў спынены.

