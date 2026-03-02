Politico: ЗША назвалі мэты атак на Іран

ЗША назвалі мэты атак на Іран, піша Politico. У задачах Белага дома - знішчэнне ўсіх ракет, якія існуюць у Іране, і прамысловага комплексу па іх стварэнні; ліквідацыя ваенна-марскога флота краіны; ліквідацыя так званых проксі іранскага рэжыму; а таксама пазбаўленне Тэгерана магчымасці стварыць ядзерную зброю.