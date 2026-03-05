3.74 BYN
Прэзідэнт Ірана папрасіў прабачэння перад краінамі Персідскага заліва за атакі па іх
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Ірана Масуд Пезешкіян у тэлевізійным звароце папрасіў прабачэння перад краінамі Персідскага заліва за атакі па іх.
У далейшым, сказаў кіраўнік Ісламскай Рэспублікі, Тэгеран будзе атакаваць суседнія краіны толькі калі яны спачатку атакуюць Іран. Пезешкіян таксама выказаў спадзяванне на вырашэнне канфлікту дыпламатычным шляхам.
Адзначаецца, што зварот прэзідэнта Ірана, запісаны загадзя, быў паказаны па ТБ пасля ранішніх удараў па Бахрэйне, Саудаўскай Аравіі і ААЭ.