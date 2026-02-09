3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
СМІ: Макрон упэўнены, што ЗША хочуць "расчляніць" Еўропу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Макрон заявіў, што Трамп імкнецца да "расчлянення" Еўропы і заклікаў рыхтавацца да супрацьстаяння з Вашынгтонам, а таксама кінуць выклік долару, піша Reuters. Макрон лічыць, што "грэнландскі момант" трэба разглядаць як трывожны сігнал аб неабходнасці правядзення эканамічных рэформ і ўмацавання глабальнага ўплыву блока. А некаторае зацішша ў напружанасці паміж ЗША і ЕС не варта прымаць за ўстойлівыя перамены.
Акрамя таго, у найбліжэйшыя месяцы Вашынгтон будзе атакаваць ЕС з-за рэгулявання ў лічбавай сферы.