3.72 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Супрацоўнікі Луўра выкралі каля 10 млн еўра
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Французскі Луўр зноў церпіць страты. На гэты раз "абрабавалі" музей самі супрацоўнікі.
Паводле звестак мясцовых СМІ, яны распрацавалі афёру і праводзілі экскурсіі па завышаных цэнах у абход касы. Урон музею ацанілі больш чым у 10 млн еўра.
Следства высветліла, што схема працавала на працягу некалькіх гадоў. У справе фігуруюць 9 чалавек, у тым ліку супрацоўнікі Луўра, экскурсаводы і арганізатар сеткі. Удакладняецца, што часцей за ўсё аферысты нажываліся на турыстах з Кітая.