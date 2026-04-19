Тры еўрапейскія краіны выступаюць супраць пагаднення з Ізраілем

Палітычны раскол у Еўропе з-за сітуацыі на Блізкім Усходзе. Шэраг еўрапейскіх краін, а менавіта Іспанія, Славенія і Ірландыя заклікаюць Брусель прыпыніць пагадненне аб партнёрстве з Ізраілем. Пра гэта заявіў кіраўнік іспанскага МЗС. Ён абвінавачвае Ізраіль у грубым парушэнні правоў чалавека ў канфлікце з Ліванам. Паводле яго слоў, сотні тысяч мірных жыхароў вымушаны пакідаць свае дамы, а гуманітарная сітуацыя імкліва пагаршаецца. Цяперашні крызіс у рэгіёне ён назваў адным з самых буйных з часоў вайны ў Персідскім заліве. Дыпламат папярэдзіў Брусель, што калі прадоўжыць бяздзейнічаць, ЕС рызыкуе страціць сваю рэпутацыю.