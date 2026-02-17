Туск: Мы будзем здольныя замініраваць свае межы на працягу 48 гадзін у выпадку пагрозы

Польшча створыць склады проціпяхотных мін на ўсходзе краіны для таго, каб замініраваць свае межы за 48 гадзін у выпадку нібыта пагрозы. Пра гэта заявіў прэм'ер польскага рэжыму Туск, падкрэсліўшы, што таго патрабуе міжнародная абстаноўка.



Выхад Польшчы з дамовы, што забараняе вытворчасць, захоўванне і выкарыстанне такіх мін, уступіць у сілу заўтра. Канвенцыя, падпісаная ў 1997 годзе, аб'ядноўвае 163 дзяржавы, але летась з яе выйшлі Фінляндыя, Украіна і краіны Балтыі. Варшава плануе аднавіць вытворчасць мін для меж з Беларуссю і Расіяй.