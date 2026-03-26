У Белым доме прынялі рашэнне аб правядзенні наземнай аперацыі супраць Ірана

Сам Дональд Трамп ізноў выказаў сваю незадаволенасць адмовай краін НАТА далучыцца да вайны ў заліве. Вашынгтон у гэтай сувязі абяцае альянсу малапрыемныя наступствы.

Тым часам узаемныя абстрэлы працягваюцца. Як паведамляюць амерыканскія медыя, з-за расходавання боепрыпасаў для сістэм СПА Ізраілю ўсё складаней адбіваць ракетныя атакі. 8 з 10 іранскіх балістычных зарадаў нібы дасягаюць сваёй мэты. Атакаваць паўночныя рэгіёны Ізраіля працягваюць падраздзяленні "Хезбалы", якія, нягледзячы на ўдары па поўдні Лівана, захавалі патэнцыял у дзясяткі тысяч ракет. Тым часам ЦАХАЛ працягвае наносіць удары па аб'ектах у Бейруце.