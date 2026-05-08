У Маскве арганізавана выстава пад адкрытым небам, прысвечаная подзвігу савецкага народа

Перамога ў Вялікай Айчыннай вайне - гэта агульная перамога ўсіх рэспублік Савецкага Саюза. У цэнтры Масквы адкрылася выстава "Адзінства народаў. Гісторыка-культурны код Перамогі".

Падчас прагулкі па Гогалеўскім бульвары кожны прахожы можа стаць наведвальнікам экспазіцыі пад адкрытым небам. Праз архіўныя фатаграфіі і дакументы тут расказана гісторыя ўсіх народаў Савецкага Саюза, якія змагаліся на франтах і працавалі ў тыле дзеля агульнай вялікай мэты - Перамогі.

Выстава складаецца з трох раздзелаў. Першы прысвечаны франтавому братэрству і шматнацыянальнаму складу Чырвонай арміі. Другі распавядае пра тое, як эканоміка краіны выстаяла ў цяжкі ваенны час, а таксама пра эвакуацыю прадпрыемстваў і працоўны подзвіг тылу.

Таксама на выставе можна даведацца аб ролі плакатаў падчас вайны: як малюнкі ўмацоўвалі дух адзінства тады і як гэты вопыт мы можам прымяніць сёння.

