У Мінабароны Ізраіля заявілі, што любы новы лідар Ірана стане цэллю для ліквідацыі

Міністр абароны Ізраіля Ісраэль Кац заявіў, што любы новы іранскі лідар стане іх "безумоўнай цэллю для ліквідацыі". І разам з прэм'ер-міністрам Біньямінам Нетаньяху ён даў указанне арміі падрыхтавацца і прыняць усе меры для выканання гэтай задачы.

ЦАХАЛ зноў пачаў наносіць удары па інфраструктуры "Хезбалы" ў Бейруце. Ёсць відэа ўдараў па іранскіх пазіцыях з пускавымі ўстаноўкамі балістычных ракет.

Адзначаецца, што за час правядзення ваеннай аперацыі сумесна з амерыканскімі сіламі ліквідавана 300 такіх усталёвак. А ў КСІР паведамілі, што выпусцілі больш як 40 ракет па амерыканскіх і ізраільскіх мэтах.

У свецеБліжні Ўсход