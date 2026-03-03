У Мінабароны Ізраіля заявілі, што любы новы лідар Ірана стане цэллю для ліквідацыі

Міністр абароны Ізраіля Ісраэль Кац заявіў, што любы новы іранскі лідар стане іх "безумоўнай цэллю для ліквідацыі". І разам з прэм'ер-міністрам Біньямінам Нетаньяху ён даў указанне арміі падрыхтавацца і прыняць усе меры для выканання гэтай задачы.