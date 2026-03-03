3.74 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
У Мінабароны Ізраіля заявілі, што любы новы лідар Ірана стане цэллю для ліквідацыі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Міністр абароны Ізраіля Ісраэль Кац заявіў, што любы новы іранскі лідар стане іх "безумоўнай цэллю для ліквідацыі". І разам з прэм'ер-міністрам Біньямінам Нетаньяху ён даў указанне арміі падрыхтавацца і прыняць усе меры для выканання гэтай задачы.
ЦАХАЛ зноў пачаў наносіць удары па інфраструктуры "Хезбалы" ў Бейруце. Ёсць відэа ўдараў па іранскіх пазіцыях з пускавымі ўстаноўкамі балістычных ракет.
Адзначаецца, што за час правядзення ваеннай аперацыі сумесна з амерыканскімі сіламі ліквідавана 300 такіх усталёвак. А ў КСІР паведамілі, што выпусцілі больш як 40 ракет па амерыканскіх і ізраільскіх мэтах.