У Мінску прэзентавалі талісман маладзёжнай сталіцы 2026 года

Маладзёжная сталіца - гэта не проста ганаровы статус. Гэта год магчымасцей для рэалізацыі маладзёжных ініцыятыў і праектаў: рэспубліканскіх святаў, семінараў, майстар-класаў і працоўных акцый.

У дні адкрыцця "Маладзёжная сталіца" збярэ з усіх рэгіёнаў Беларусі больш як 300 удзельнікаў. У Мінск прыедуць студэнты, маладыя вучоныя, валанцёры, юныя таленты. У раскладзе - майстар-класы, дыялогавыя пляцоўкі, прэзентацыі праектаў, аглядныя экскурсіі. Старт 26 сакавіка а 11-й гадзіне ў Доме моладзі.