У Расіі больш за сотню вадзіцеляў апынуліся ў снежным палоне

Магутная завея накрыла расійскія Паволжа і Прыуралле. На дарогах Саратаўскай вобласці - калапс, адбыліся дзясяткі ДТЗ на федэральных трасах. У снежным палоне аказаліся больш за сотню вадзіцеляў, у многіх не было з сабою ежы, заканчваліся запасы бензіну.