У Жэневе праходзіць двухбаковая сустрэча дэлегацый ЗША і Украіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Жэневе пачалася двухбаковая сустрэча дэлегацый ЗША і Украіны. З амерыканскага боку прысутнічаюць спецпасланнік прэзідэнта ЗША Уіткаф і зяць амерыканскага лідара Кушнер. Украінскую дэлегацыю ўзначальвае сакратар СНБА, экс-міністр абароны Умераў.
Сярод іншага бакі абмяркоўваюць правядзенне новага раўнда трохбаковых перамоў Расіі, ЗША і Украіны. Пазіцыя Масквы наконт урэгулявання ўкраінскага канфлікту застаецца ранейшай - размова ідзе пра дэмілітарызацыю, дэнацыфікацыю, нейтральны няблокавы і бяз'ядзерны статус Украіны, прызнанне Кіевам тэрытарыяльных рэалій, а таксама забеспячэнне правоў рускамоўнага насельніцтва.