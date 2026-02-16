3.72 BYN
У Жэневе стартуюць трохбаковыя перамовы паміж Расіяй, ЗША і Украінай
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У жэнеўскім гатэлі "Інтэркантыненталь" пачынаюцца трохбаковыя перамовы паміж Расіяй, Злучанымі Штатамі і Украінай.
Тут сабраліся прадстаўнікі вядучых СМІ планеты. Аднак ужо аб'яўлена, што кантакты будуць закрытымі. Нават па выніках сустрэчы, якая прадоўжыцца яшчэ і 18 лютага, ніякіх заяў для прэсы зроблена не будзе.
Тым не менш Трамп сцвярджае, што чакае ад перагаворшчыкаў падрыхтоўкі "вялікай здзелкі". Мяркуецца, што ў Жэневе можа быць прынята рашэнне аб энергетычным перамір'і, а таксама аб маштабным абмене палоннымі.