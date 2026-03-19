Ураган і паводкі абрынуліся на Пакістан: ёсць ахвяры

Моцны шторм і ліўні ў Пакістане сталі прычынай паводкі ў 20-мільённым горадзе Карачы. 21 чалавек загінуў і сотні атрымалі раненні. Праліўныя дажджы суправаджаліся парывістым ветрам. Пашкоджаны лініі электраперадачы, гэта пацягнула за сабою масавыя адключэнні святла. Вецер вырываў дрэвы і зрываў дахі з будынкаў. Затоплены вуліцы і дамы. Выратавальныя брыгады і паліцыя эвакуююць людзей з найбольш пацярпелых раёнаў.

