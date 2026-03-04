3.74 BYN
Варшава выступіла супраць адпраўкі сіл НАТА ва Украіну
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Варшава адмаўляецца затуляць чужыя амбіцыі цаной уласнай бяспекі. Польшча выступіла супраць сіл НАТА ва Украіне, бо гэта можа нанесці ўрон сваёй краіне.
Такое палажэнне замацавана ў новай Стратэгіі знешняй палітыкі рэспублікі на 2026-2030 гады. У дакуменце падкрэсліваецца, што надзейнасць гарантый для саюзнікаў не можа быць прынесена ў ахвяру.
Гэты крок Варшавы стварае нечаканую перашкоду для планаў "кааліцыі ахвочых", якая яшчэ напрыканцы лютага 2026 года пацвердзіла намер адправіць свае войскі ва Украіну ў рамках "гарантый бяспекі".