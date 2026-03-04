Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Варшава выступіла супраць адпраўкі сіл НАТА ва Украіну

Варшава адмаўляецца затуляць чужыя амбіцыі цаной уласнай бяспекі. Польшча выступіла супраць сіл НАТА ва Украіне, бо гэта можа нанесці ўрон сваёй краіне.

Такое палажэнне замацавана ў новай Стратэгіі знешняй палітыкі рэспублікі на 2026-2030 гады. У дакуменце падкрэсліваецца, што надзейнасць гарантый для саюзнікаў не можа быць прынесена ў ахвяру.

Гэты крок Варшавы стварае нечаканую перашкоду для планаў "кааліцыі ахвочых", якая яшчэ напрыканцы лютага 2026 года пацвердзіла намер адправіць свае войскі ва Украіну ў рамках "гарантый бяспекі".

Разделы:

У свецеЕўропаУкраіна