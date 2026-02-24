3.74 BYN
Вільнюс плануе нарошчваць дапамогу Кіеву
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Урад Літвы зацвердзіў абноўленую стратэгію нацыянальнай бяспекі, паведамляюць літоўскія СМІ.
У дакуменце адзначана, што да 2030 года краіна плануе траціць на абарону яшчэ больш (не менш як 5-6 % ВУП) і пры гэтым мадэрнізаваць узброеныя сілы. Асобны блок стратэгіі прысвечаны дапамозе Украіне: Вільнюс абяцае штогод накіроўваць фінансаванне ў памеры не менш як 0,25 % свайго ВУП.
Прэм'ер назвала абнаўленне стратэгіі паслядоўным крокам і падкрэсліла прыхільнасць Літвы калектыўнай абароне НАТА і супрацоўніцтву ў ЕС. Згодна з яе словамі, сцвярджэнне новай версіі дакумента з'яўляецца адказам на геапалітычную сітуацыю і пагрозы, якія нібы растуць.