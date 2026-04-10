ВМС ЗША будуць затрымліваць судны, якія заплацілі Ірану за праход цераз Армузскі праліў. З такой заявай выступіў Дональд Трамп. Гаспадар Белага дома сцвярджае, што праліў закрыюць у найбліжэйшы час. У аперацыі будуць удзельнічаць і іншыя краіны, але не ўдакладніў, якія менавіта. Трамп па-ранейшаму патрабуе ад Тэгерана неадкладна разблакіраваць Армузскі транзіт.