ВМС ЗША будуць затрымліваць судны, якія заплацілі Ірану за праход цераз Армузскі праліў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ВМС ЗША будуць затрымліваць судны, якія заплацілі Ірану за праход цераз Армузскі праліў. З такой заявай выступіў Дональд Трамп. Гаспадар Белага дома сцвярджае, што праліў закрыюць у найбліжэйшы час. У аперацыі будуць удзельнічаць і іншыя краіны, але не ўдакладніў, якія менавіта. Трамп па-ранейшаму патрабуе ад Тэгерана неадкладна разблакіраваць Армузскі транзіт.
Што датычыцца двухбаковых перамоў у Ісламабадзе, прэзідэнт ЗША заявіў, што сустрэча з іранскай дэлегацыяй прайшла добра, бакі дамовіліся па большасці пытанняў, акрамя ядзернага. Нагадаем, напярэдадні дэлегацыі ЗША і Ірана абмеркавалі пытанні Армузскага праліва, ядзернай тэматыкі, рэпарацый, санкцый і завяршэння канфлікту.