З латвійскай бальніцы звольнілі 49 чалавек з беларускімі і расійскімі пашпартамі

Людзей, многія з якіх жывуць у рэспубліцы дзясяткі гадоў, аб'явілі пагрозай нацыянальнай бяспецы і пазбавілі працы. Прычым усіх у адзін дзень, без кампенсацый або выхадных дапамог. Акрамя таго, у Службу дзяржбяспекі быў накіраваны запыт на паўторную праверку сямі былых работнікаў бальніцы.