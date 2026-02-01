3.75 BYN
З латвійскай бальніцы звольнілі 49 чалавек з беларускімі і расійскімі пашпартамі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У латвійскім Даўгаўпілсе з рэгіянальнай бальніцы звольнілі 49 чалавек, якія маюць грамадзянства Беларусі або Расіі.
Людзей, многія з якіх жывуць у рэспубліцы дзясяткі гадоў, аб'явілі пагрозай нацыянальнай бяспецы і пазбавілі працы. Прычым усіх у адзін дзень, без кампенсацый або выхадных дапамог. Акрамя таго, у Службу дзяржбяспекі быў накіраваны запыт на паўторную праверку сямі былых работнікаў бальніцы.
Пры гэтым Міністэрства аховы здароўя Латвіі не бянтэжыць ні факт дыскрымінацыі, ні дэфіцыт медперсаналу ў бальніцах.
Паведамляецца і пра іншыя выпадкі звальненняў - раней ад беларусаў і рускіх пазбавілася кіраўніцтва водаканала і ачышчальных збудаванняў Даўгаўпілса.