3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
З-за магутнага шторму ў Францыі пацярпелі больш за 30 гарадоў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
З-за магутнага шторму ў Францыі пацярпелі больш за 30 гарадоўnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55fc903b-2106-4335-b0e7-4d61445b7200/conversions/ade65239-abb1-420b-9771-9af66b16cc18-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55fc903b-2106-4335-b0e7-4d61445b7200/conversions/ade65239-abb1-420b-9771-9af66b16cc18-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55fc903b-2106-4335-b0e7-4d61445b7200/conversions/ade65239-abb1-420b-9771-9af66b16cc18-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55fc903b-2106-4335-b0e7-4d61445b7200/conversions/ade65239-abb1-420b-9771-9af66b16cc18-xl-___webp_1920.webp 1920w
У Францыі працягвае бушаваць магутны шторм, ужо пацярпелі больш за 30 гарадоў. У шэрагу дэпартаментаў уведзены чырвоны ўзровень небяспекі.
Стыхія пакінула жыхароў заходняй і паўднёвай Францыі без электрычнасці: абясточана 900 тыс. дамоў. Парывы ветру перавышаюць 160 км/г.
Сур'ёзна пацярпела і інфраструктура: парушаны транспартныя зносіны, прыпынены рух цягнікоў. У некалькіх паўднёвых дэпартаментах закрыты школы.
Акрамя таго, з-за рызыкі сходу лавін закрылі шэраг гарналыжных курортаў у Альпах.