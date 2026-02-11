Глядзець анлайнПраграма ТБ
З-за магутнага шторму ў Францыі пацярпелі больш за 30 гарадоў

У Францыі працягвае бушаваць магутны шторм, ужо пацярпелі больш за 30 гарадоў. У шэрагу дэпартаментаў уведзены чырвоны ўзровень небяспекі.

Стыхія пакінула жыхароў заходняй і паўднёвай Францыі без электрычнасці: абясточана 900 тыс. дамоў. Парывы ветру перавышаюць 160 км/г.

Сур'ёзна пацярпела і інфраструктура: парушаны транспартныя зносіны, прыпынены рух цягнікоў. У некалькіх паўднёвых дэпартаментах закрыты школы.

Акрамя таго, з-за рызыкі сходу лавін закрылі шэраг гарналыжных курортаў у Альпах.

