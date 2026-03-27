ЗША перакідваюць дадатковыя сілы на Блізкі Усход
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Злучаныя Штаты перакідваюць дадатковыя сілы на Блізкі Усход. Цэнтральнае камандаванне паведаміла аб прыбыцці ў рэгіён дэсантнага карабля. На борце - 3,5 тысячы марпехаў.
Раней паведамлялася, што да адпраўкі ў зону канфлікту рыхтуецца авіяносец ВМС ЗША "Джордж Буш" для ўдзелу ў аперацыі супраць Ірана. Паралельна ў Вашынгтоне абмяркоўваюць магчымае развіццё ваеннага сцэнарыя.
Wall Street Journal са спасылкай на трох рэспубліканцаў у кангрэсе паведамляе аб падрыхтоўцы наземнай аперацыі. У Тэгеране даюць зразумець, што да ўступак не гатовыя.