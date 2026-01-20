3.72 BYN
Зяленскі адмяніў выступленне ў Давосе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Падпісанне плана пасляваеннага аднаўлення Украіны паміж Зяленскім і Трампам у Давосе скасавана. СМІ пішуць, што дамоўленасць была анулявана на фоне зрушэння фокусу Белага дома на іншыя геапалітычныя задачы.
Зяленскі адмяніў выступленне ў Давосе і застаўся ў Кіеве, растлумачыўшы гэта начным ударам па энергетычных аб'ектах. У сваю чаргу еўрапейскія дыпламаты замест абмеркавання сітуацыі вакол Украіны пераключыліся на крызіс вакол Грэнландыі.