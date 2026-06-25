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Minsk initiates UN Security Council meeting over attack on Belarusian bus in Bryansk Region
Text by:Editorial office news.by
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Minsk initiates UN Security Council meeting over attack on Belarusian bus in Bryansk Regionnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8ba619e-64c7-49cc-bec3-dee634c1833d/conversions/aa33eabf-676a-48f5-89d5-3a165a5fa414-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8ba619e-64c7-49cc-bec3-dee634c1833d/conversions/aa33eabf-676a-48f5-89d5-3a165a5fa414-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8ba619e-64c7-49cc-bec3-dee634c1833d/conversions/aa33eabf-676a-48f5-89d5-3a165a5fa414-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8ba619e-64c7-49cc-bec3-dee634c1833d/conversions/aa33eabf-676a-48f5-89d5-3a165a5fa414-xl-___webp_1920.webp 1920w
Minsk initiated a UN Security Council meeting in connection with the Ukrainian Armed Forces' attack on a Belarusian bus in the Bryansk Region
Belarus has requested an emergency meeting of the UN Security Council in connection with the drone attack in the Bryansk Region, which damaged a Belarusian bus carrying children.
Russia has already supported Minsk's initiative.
Belarus insists that the crime, which targeted civilians, primarily children, must be given a fundamental assessment by the international community.
The timing of the UN Security Council meeting is currently under consideration by the UN Secretariat.