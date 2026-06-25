Watch onlineTV Programm
PoliticsEconomyPresidentSocietyIn the worldRegionsCultureIncidentsHealthSportTechnologyHorizon
EuropeU.S.A.RussiaUkraineMiddle East

Minsk initiates UN Security Council meeting over attack on Belarusian bus in Bryansk Region

  • Important
Minsk initiates UN Security Council meeting over attack on Belarusian bus in Bryansk Region

Minsk initiated a UN Security Council meeting in connection with the Ukrainian Armed Forces' attack on a Belarusian bus in the Bryansk Region

Belarus has requested an emergency meeting of the UN Security Council in connection with the drone attack in the Bryansk Region, which damaged a Belarusian bus carrying children.

Russia has already supported Minsk's initiative.

Belarus insists that the crime, which targeted civilians, primarily children, must be given a fundamental assessment by the international community.

The timing of the UN Security Council meeting is currently under consideration by the UN Secretariat.

Разделы:

In the world