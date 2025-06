news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3919bc98-9595-4f43-9e5c-1eef7cde35e6/conversions/dd60f9d8-2f22-4c12-b712-487135b7601b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3919bc98-9595-4f43-9e5c-1eef7cde35e6/conversions/dd60f9d8-2f22-4c12-b712-487135b7601b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3919bc98-9595-4f43-9e5c-1eef7cde35e6/conversions/dd60f9d8-2f22-4c12-b712-487135b7601b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3919bc98-9595-4f43-9e5c-1eef7cde35e6/conversions/dd60f9d8-2f22-4c12-b712-487135b7601b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Norway has allocated $400 million for the military-industrial complex of Ukraine.

Zelensky said that the office of one of the largest European defense companies, a leading Norwegian arms manufacturer, has already opened in Ukraine.