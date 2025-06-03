2026 год пройдет для Беларуси и Китая под знаком промышленной кооперации

Один из основных вопросов в белорусско-китайской повестке - это технологическая модернизация в промышленности. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями деловых кругов КНР. Президент находится с визитом в этой стране. Завтра пройдут переговоры с Си Цзиньпином. Повестка всегда глобальная. Что касается двустороннего трека, то предложение более активно продвигать совместное технологическое развитие на основе современных китайских технологий и белорусских компетенций в промсекторе нашло поддержку. И сегодня над этим работают и Минск, и Пекин.

Пока спортивные болельщики следили за перипетиями на "Роллан Гаррос" (там сегодня Арина Соболенко играла против Чжэн Циньвэнь), на востоке как раз стартовали белорусско-китайские встречи. Конечно, на политическом поле Минск и Пекин против друг друга не играют, наоборот - в одной команде.

Александр Лукашенко накануне прилетел в Пекин и сегодня по плану рабочие встречи. В Китае немало бизнеса, которому интересно развивать проекты в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Завтра мы встречаемся с Председателем КНР Си Цзиньпином, один из основных вопросов - это машиностроительная отрасль и технологическая модернизация отдельных направлений промышленности в Беларуси. Я это сказал потому, чтобы вы понимали - это не мне принадлежит прекрасная идея, которая очень нужна нашей экономике сегодня. Это идея Председателя КНР Си Цзиньпина, который и в Китае, как мы видим, в мире это знают, нацелен на научно-техническую, скажем даже, революцию в машиностроении. Я очень благодарен своему давнему другу и коллеге за то, что он подключил Беларусь к этому процессу, который в Китае набрал очень высокие темпы модернизации и (создания - прим. БЕЛТА) высокого уровня производства.

Переговоры с деловыми кругами Китая глава государства провел, руководствуясь простым принципом: минимальная публичность, но максимальный прагматизм. Китай – мировой лидер в 37 из 44 технологических областей, где оборонка и космос, робототехника, энергетика, биотехнологии, передовые материалы. Все это санкциям вопреки. Эксперты называют Китай технологической сверхдержавой. Пекин намерен стать первым и в сфере искусственного интеллекта.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы прекрасно видим, что сейчас идет перестройка мировой экономики. И важно как для Китая, так и для Беларуси ускорить сотрудничество в области производства, создания новых машин, оборудования, узлов, механизмов. Это и в сфере машиностроения, и в сфере авиации, и космоса, и телекоммуникаций. Мы прекрасно понимаем, что сейчас и Китай, и Беларусь имеют практически единую научно-технологическую базу. Мы можем, белорусы, участвовать во многих корпоративных проектах Китая. Наша задача - это по максимуму вовлечь наши предприятия в сотрудничество с китайскими корпорациями, создание высокотехнологических товаров, предоставление хороших, качественных услуг в разной сфере. В первую очередь в сфере информатизации, расчетов, конструирования, инженерии на базе искусственного интеллекта. И важно, что такие прорывные моменты реализуются как раз в рамках встреч глав государств.

Экономика инноваций и знаний. В этом плане и Беларусь, и Китай смотрят в одну сторону. К приезду Александра Лукашенко была проделана большая работа на уровне правительств двух стран. Этот визит позволит оценить промежуточные итоги. Но по глобали взаимодействие Минска и Пекина - уже пример дружбы, взаимоподдержки, совместного развития.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Повестка, как вы понимаете, у лидеров глобальная с учетом ситуации. Но не менее глобальна и стратегична повестка двухсторонняя: Беларусь - Китай. Поэтому, конечно, наш руководитель не мог не в практической плоскости отработать вопросы, являющиеся для нас чувствительными и важными в стратегическом плане. Еще в 2023 году в декабре товарищ Си Цзиньпинь предложил более активное совместное технологическое развитие Китая и Беларуси на основе современных технологий Китая и на основе наших компетенций в промышленности, прежде всего в машиностроении, в тракторостроении, в транспортном машиностроении. И, конечно, с того момента мы очень активно эту тему развивали. Подписано коммюнике в рамках визита товарища Ли Цяна, подписаны детализированные карты совместные, которые определяют конкретные проекты. И эта тема набирает просто обороты. У нас заканчивается Год науки и технологий. Следующий год у нас будет двухлетка, посвященная именно промышленной кооперации. Поэтому сегодняшняя встреча является стратегическим посылом на более расширенное, углубленное сотрудничество с одним из ведущих производителей мира тяжелой техники.

2025-й в Беларуси и Китае - Год науки и технологий. Следующий хотят посвятить промышленной кооперации. Можно сказать, творим серьезный задел. Что, несомненно, важно и на фоне мировой турбулентности.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

То, что сегодня происходит (в мире - прим. БЕЛТА), оно просто говорит о том, что так жить нельзя. Нужно жить в совместном развитии, на том примере, который показывает лидер Беларуси Александр Лукашенко. Нужно жить в мире с людьми, (другими странами - прим. БЕЛТА) ради своих народов, их процветания. Других вариантов нет. В противном случае это война.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Китай действительно доверяет сегодня нашей стране, доверяет нашему политическому руководству и готов развивать самые перспективные и масштабные проекты вместе с нашей страной. Это для Беларуси укрепление нашего суверенитета и независимости, особенно в условиях, когда нас пытаются задушить, задавить санкциями, уничтожить нашу промышленность. Но в союзе с такой страной, как Китай, это просто невозможно сегодня.