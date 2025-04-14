Беларусь и Эфиопия укрепляют взаимодействие

Миролюбивая внешняя политика нашей страны близка и понятна многим. Новые возможности для развития приобретает сотрудничество Беларуси и Эфиопии. Наша делегация во главе с Максим Рыженковым работала в Аддис-Абебе. Год назад стороны отметили 30-летие дипотношений. Активизировался диалог после встречи Президента Беларуси с премьер-министром Эфиопии в прошлом году на полях саммита БРИКС в Казани. Что касается сегодняшних переговоров, Беларусь готова не просто продавать свою продукцию, а помогать в освоении новых компетенций и технологий.

Аддис-Абеба - многомиллионный африканский мегаполис. Белорусскую столицу с эфиопской связывает немалое расстояние - свыше 5 тыс. километров. Но разве в современным мире это играет роль - разность культур и традиций уже не имеют значения для эффективного сотрудничества, когда есть желание и политическая воля.

Большой переговорный марафон Минска и Аддис-Аабебы завершился. Повестка была насыщенной. Бизнес-встречи в планах параллельно с переговорами политическими. Причем стороны были нацелены не просто на знакомство, а на поиск новых точек роста. В последние годы для внешней политики Беларуси можно смело назвать африканским прорывом. Развитие контактов по всем направлениям, которые принесут выгоду обеим сторонам, пожалуй, главная цель таких встреч. Африка, как известно, рынок немалый. И на нем то и нужно закрепиться нашим экспортерам.

Внешняя политика Эфиопии основана на взаимной выгоде, уважении национальных интересов и суверенитета. Словом, такая политика близка и Минску. В Африку сегодня фокус смещается со стороны многих государств, а значит, находиться здесь и развивать отношения как минимум дальновидно.

Если Запад рассматривал Африканский континент исключительно как источник наживы, то Беларусь всегда выступала за независимость и территориальную целостность африканских государств. И сегодня в наших подходах ничего не изменилось. Наша политика - не просто продавать, а научить делать как мы. Об этом сегодня говорили в министре инноваций и науки. Минск предлагает содействие в развитие в Эфиопии новых решений. Партнеров пригласили в Минск, чтобы показать на примере наших кластеров. Так что ждем делегацию с ответным визитом.

Сельское хозяйство в Эфиопии - главный драйвер экономики. В этой сфере занята большая часть населения, на нее же приходится и львиная доля ВВП. Конечно, мало кто не слышал об эфиопском кофе - это основная статья экспорта этой страны. Но эта земля плодородна и для других культур. Для их возделывания Беларусь предлагает свои технологии

Кстати, сегодня в Беларуси обучается 400 сотни эфиопских студентов по разным направлениям. Вопросы образования - всегда на повестке. Но вот создание совместных производств и есть та самая выгодная ниша для сотрудничества. По принципу: инженерная мысль - белорусская, исполнение -эфиопское. Локализация производства снижает себестоимость продукции, что только на пользу конкурентоспособности нашей технике.

Этот вопрос будет прорабатывать, пока же начнем с прямых продаж.

В Министерстве культуры нашу делегацию встречали по всем канонам эфиопского гостеприимства: традиционные угощения, кофейный ритуал и максимальное погружение в местную культуру. Сразу после стороны взялись за обсуждение взаимных интересов. Музейное дело - одно из таких. Эфиопцы чтут и хранят свою свое историческое прошлое, ровно, как и белорусы.