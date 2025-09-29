Барановичский станкостроительный завод и Метровагонмаш подписали соглашение о сотрудничестве

Состоялось подписание соглашения между Барановичским станкостроительным заводом филиала "Атланты" и АО "Метровагонмаш", который входит в АО "Трансмашхолдинг" (это наш партнер - ведущий в России и СНГ разработчик и производитель подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, входит в четверку лидеров мирового транспортного машиностроения).

Андрей Степанов, гендиректор АО "Метровагонмаш" (Россия):

"Исторически очень хорошие взаимоотношения с белорусскими предприятиями, но всегда в основе лежит экономика. Поэтому сотрудничество взаимовыгодное, и то качество, которое предоставляют белорусские коллеги, на сегодняшний день не вызывает никакого сомнения".

"Для нас это сотрудничество тоже интересно. Мы давно пытались выйти на данную компанию. Это только наш первый шаг. Мы готовы сотрудничать и в сварных металлоконструкциях, и в поставке чугунных отливок, и в поставке упаковок, в дальнейшем, возможно, с мехобработкой и поставкой конечной продукции на данное предприятие", - прокомментировал Игорь Таркайло, директор Барановичского станкостроительного завода ЗАО "Атлант".

Ключевыми заказчиками компании являются Белорусская железная дорога, Минский метрополитен и БЕЛАЗ. Пару цифр: за последние 5 лет Трансмашхолдинг приобрел у белорусских предприятий промышленного оборудования на сумму более 500 млн российских рублей. Это обрабатывающие центры с ЧПУ, установки для лазерного раскроя металла, специальные круглошлифовальные станки – в общем современное оборудование по всем последним технологиям.

Сегодня многие приехали с портфелем документов. Прошел ряд встреч глав регионов Беларуси и России. Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на полях подписали дорожную карту о сотрудничестве в торгово-промышленной, научно-технической и культурной областях.

"Мы хорошо работаем с Тульской областью. Увеличили взаимный товарооборот в 3,4 раза к уровню прошлого года - 47 млн долларов. Сегодня мы проговаривали такое направление, как туризм. Мы на сегодняшний день понимаем, что надо заниматься этим, упускали это, к сожалению. Возьмем Тульскую область. Там много есть чего интересного. Есть что и у нас показать. На мой взгляд, это довольно перспективное направление, - рассказал Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома. - Второе, то, о чем мы сегодня проговорили, это, конечно, молодежная политика, конечно, сотрудничество в этом направлении. Ведь сегодня молодежь - это наше будущее, и насколько мы с ними будем работать, насколько будем воспитывать их в духе патриотизма, в духе дружбы, зависит наше будущее".