В Минске стартовало заседание Совета глав правительств СНГ

"Я хочу отметить, что ключевой показатель, который характеризует наше сотрудничество, 4,5 % рост ВВП, совокупный в рамках СНГ. Это свидетельствует о том, что все те решения, которые принимаются главами государств, главами правительств, дают соответствующий эффект для роста национальных экономик, промышленности, сельского хозяйства, активно развивается научно-технологическое сотрудничество, - прокомментировал Игорь Петришенко. - И сегодня очередное заседание Совета глав правительств проходит на территории Республики Беларусь, где базируется штаб-квартира Содружества Независимых Государств, это очередной этап подведения итогов, что удалось сделать за текущий период по сравнению с предыдущим заседанием. Та программа, которая намечена, согласованно реализуется всеми структурами, что задействованы, национальными правительствами, уставными органами СНГ, всеми нашими компаниями, которые обеспечивают это взаимодействие".