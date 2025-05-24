Беларусь подписала рекордное количество контрактов на MILEX-2025

Беларусь подписала рекордное количество контрактов на выставке MILEX-2025 в Минске, общая сумма которых превысила 390 млн долларов. Об этом в интервью телеканалу "Первый информационный" рассказал председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

Выставка MILEX-2025 проходила с 21 по 24 мая и в очередной раз подтвердила статус важнейшей площадки для демонстрации достижений военно-промышленного комплекса и укрепления стратегического партнерства. Ее участниками стали 150 компаний из Беларуси, представители Индии, Ирана, Китая, Пакистана и России, а также официальные делегации почти из 30 стран. За время работы выставки они обсудили весь спектр актуальных проблем, который стоит перед оружейной отраслью и научным сообществом.

По словам Дмитрия Пантуса, по сравнению с предыдущей выставкой в 2023 году мероприятие существенно приросло по количеству представленных на нем компаний и суммам подписанных контрактов.

"Мы побили рекорд прошлой выставки MILEX, когда у нас было контрактов на $277 млн, - отметил Дмитрий Пантус. - В этом году - чуть более $390 млн. Мы очень плотно работаем с Российской Федерацией, кооперационные связи достигли своего апогея, и сегодня ВТС (военно-техническое сотрудничество. - Прим. БЕЛТА) между нашими странами находится на своеобразном максимуме. Ни одно изделие Российской Федерации и Республики Беларусь без совместных поставок не обходится. И мы уже даже не считаем это за иностранный продукт. Много реализуется совместных опытно-конструкторских работ".