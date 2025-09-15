Вашингтон начал осваивать украинские недра

Вашингтон начал осваивать Украину. Впервые американская делегация приехала на месторождения в Кировоградской области для оценки возможности добычи и переработки местных ресурсов в рамках соглашения о недрах.



По словам украинского министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, в этих районах добывают титановую руду, в будущем есть возможность вырабатывать цирконий и гафний. Последний используют в атомной промышленности. Согласно сделке по редкоземельным металлам, Киев закрепил за США приоритет в разработке подобных месторождений.