Белорусскую продукцию в 2025 году планируется представить на 36 выставках в 25 странах - Мятликов

Как оценивает белорусские экспортные рынки за 2024 год и какие планы на 2025-й, в программе "Актуальное интервью" спросили у председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Михаила Мятликова.

"Традиционные наши рынки - это Россия и постсоветское пространство - страны СНГ, - отметил он. - Но если мы посмотрим тенденции, то темпы роста продаж в Азии, Африке и Латинской Америке растут. В 2024 году у нас более чем в 3 раза экспорт вырос в Африку, более чем в 5 раз - в Латинскую Америку".

Республику Беларусь знают, отметил он. "30 лет назад или более спрашивали: "Где вы находитесь, на каком континенте". Сегодня таких вопросов нет. Все хорошо знают Республику Беларусь. И белорусская продукция в первую очередь ассоциируется с качеством, особенно продукты питания. Нашу продукцию знают по качеству производимой продукции", - подчеркнул он.

Михаил Мятликов, рассказал, что в 2025 году БелТПП планирует ряд мероприятий в ОАЭ. "Уже в феврале мы участвуем там в крупнейшей выставке. Планируем подписание соглашений с партнерами из эмирата Фуджейра. В Абу-Даби в апреле планируем принять участие в инвестиционном форуме, представить наши инвестиционные возможности Беларуси, - перечислил он. - Арабские Эмираты – это не только поставка продукции, это большой транспортно-логистический хаб, благодаря портовой инфраструктуре Арабских Эмиратов есть возможность поставлять нашу продукцию на другие континенты, в первую очередь, страны Африки".

В 2024 году предприятие "Белинтерэкспо" провело 28 выставок в 18 странах, в 2025 году запланировано более 36 выставок в 25 странах, практически это на всех континентах, Юго-Восточная Азия. "Планируем даже в Японии в этом году провести выставку, более 9 выставок - в Африке", - поделился планами председатель БелТПП.