3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Акцент на инновациях - Беларусь и Китай подводят итоги двух лет научного сотрудничества
Стратегическое партнерство Беларуси и Китая планомерно расширяется, в том числе и в сфере технологий. Это доказал Пуцзянский инновационный форум, который в эти дни проходит в Шанхае.
Наша страна в статусе почетного гостя. Взаимодействие, наработанное Минском и Пекином за несколько десятилетий, дает стимул для развития новых компетенций. А они, в свою очередь, конвертируется в укрепление позиций на мировой арене.
В Шанхае гости форума смогли не только обсудить настоящее и будущее различных отраслей науки, но и увидеть практические результаты кропотливой работы ученых. Отдельным блоком представлена белорусская национальная экспозиция, а также совместные разработки Минска и Пекина. Подведены и итоги двух годов сотрудничества Беларуси и Китая в области науки, технологий инноваций.
"Си Цзиньпин и Александр Лукашенко дали импульс дальнейшего совместного сотрудничества в инновациях, которые будут внедряться в практику. Самое главное - инновация, она тогда инновация, когда она внедрена. Когда она не внедрена, это просто научно-исследовательская работа. Мы убедились, что сегодня совместными усилиями китайских, белорусских друзей мы реализуем именно инновации. То есть то, что внедряется в практическую жизнь в различных отраслях", - отметил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.
Во взаимодействии с китайскими коллегами Беларусь хочет достичь объединения технологий и промышленной кооперации.
Также активно сейчас обсуждается тема сотрудничества в рамках ШОС. По мнению Николая Снопкова, с точки зрения устойчивости экономической составляющей Шанхайской организации сотрудничества, инновации должны стоять пунктом номер один: "Мы видим сегодня, как несколько трансформировалась стержневая направленность Организации, она ведь была создана с точки зрения безопасности, а сегодня она элегантно трансформируется не только в безопасность, но и в экономическое сотрудничество. Этому способствует и внешняя агрессивная среда, и жесткие действия со стороны западных стран. Страны, находящиеся и взаимодействующие в рамках ШОС, должны вместе работать с инновациями для внедрения их в своих странах и для сохранения конкурентоспособности".