Акцент на инновациях - Беларусь и Китай подводят итоги двух лет научного сотрудничества

Стратегическое партнерство Беларуси и Китая планомерно расширяется, в том числе и в сфере технологий. Это доказал Пуцзянский инновационный форум, который в эти дни проходит в Шанхае.

Наша страна в статусе почетного гостя. Взаимодействие, наработанное Минском и Пекином за несколько десятилетий, дает стимул для развития новых компетенций. А они, в свою очередь, конвертируется в укрепление позиций на мировой арене.

В Шанхае гости форума смогли не только обсудить настоящее и будущее различных отраслей науки, но и увидеть практические результаты кропотливой работы ученых. Отдельным блоком представлена белорусская национальная экспозиция, а также совместные разработки Минска и Пекина. Подведены и итоги двух годов сотрудничества Беларуси и Китая в области науки, технологий инноваций.

"Си Цзиньпин и Александр Лукашенко дали импульс дальнейшего совместного сотрудничества в инновациях, которые будут внедряться в практику. Самое главное - инновация, она тогда инновация, когда она внедрена. Когда она не внедрена, это просто научно-исследовательская работа. Мы убедились, что сегодня совместными усилиями китайских, белорусских друзей мы реализуем именно инновации. То есть то, что внедряется в практическую жизнь в различных отраслях", - отметил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

Во взаимодействии с китайскими коллегами Беларусь хочет достичь объединения технологий и промышленной кооперации.