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БелТПП введет верификацию белорусских товаров для маркетплейсов. Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.
"В Wildberries есть раздел "Продукция" - "Сделано в Беларуси". Чтобы попасть в этот раздел, мы выдаем верификацию и подтверждаем, что эта продукция сделана в Беларуси, - рассказал он. - Потому что одно из основных направлений, чем занимается палата, - это экспертиза товаров и выдача сертификатов".
Сотрудники БелТПП подтверждают и выдают сертификат происхождения Республики Беларусь, чтобы на маркетплейсы под видом белорусской продукции не попадал контрафакт, пояснил Михаил Мятликов.