БелТПП введет верификацию белорусских товаров для маркетплейсов

"В Wildberries есть раздел "Продукция" - "Сделано в Беларуси". Чтобы попасть в этот раздел, мы выдаем верификацию и подтверждаем, что эта продукция сделана в Беларуси, - рассказал он. - Потому что одно из основных направлений, чем занимается палата, - это экспертиза товаров и выдача сертификатов".