Делегация правительства Беларуси с визитом в Новосибирске

Пришло время новых побед! Каждый второй трактор на полях Новосибирской области - белорусского производства. А еще электробусы, грузовики, коммунальные машины. Их тоже становится все больше. Делая ставку на промышленную кооперацию, мы готовы участвовать и в строительстве веток метро, а также открываем свои магазины. С визитом в этот сибирский регион России сегодня прилетела делегация правительства Беларуси во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем. С ней и съемочная группа "Первого информационного".

В программе визита посещение пяти предприятий, с которыми мы сотрудничаем, и открытие мультибрендового центра. Новосибирск встретил делегацию правительства Беларуси снегом и небольшим минусом. Здесь еще настоящая зима. Кстати, коммунальная техника по уборке улиц от снега белорусская. "Амкодор", МАЗ и МТЗ работают не первый год. Их парк становится все шире, а значит, важен качественный и быстрый сервис. Да, есть "Торговый дом МТЗ Сибирь", но комплектующие и детали нужны для куда большего количества техники и других производителей.

Об этом говорили еще два года назад здесь во время рабочего визита делегации нашего Совмина. Как результат - завтра мы открываем мультибрендовый центр. Это наша стратегия работы ныне в российских регионах. Да и в целом контакты на уровне правительства Беларуси и руководства Новосибирской области поддерживаются постоянно. И такой диалог дает хорошие плоды. Это и рост товарооборота (за прошлый год - на 11 процентов), и кооперация промышленных предприятий, а также обновление пассажирского транспорта. Сегодня белорусы прилетели с новыми проектами.

Вице-премьера Виктора Каранкевича встречал лично губернатор Андрей Травников. В составе нашей делегации руководители промышленных предприятий, концернов "Белгоспищепром" и "Беллегром". Так что живой диалог реального сектора точно будет.

Основные переговоры и посещение предприятий завтра и послезавтра, так как разница по времени с минском плюс 4 часа.