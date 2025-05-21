Доллар без обязательств - почему в мире меняется отношение к этой валюте

В мире меняется не только политическая обстановка, но и экономическая, особенно когда дело касается доллара. Почему сейчас меняется отношение к этой валюте у граждан и государств, рассказал экономический аналитик Георгий Гриц в "Актуальном интервью".

Доллар - специфический инструмент, он выступает и как платежное средство, и как инструмент накопление, и как инструмент воздействия. И все три составляющие в руках одной страны. Георгий Гриц

Эксперт подробнее остановился на функции платежного средства для международных расчетов: "Это национальная валюта, печатается в Соединенных Штатах Америки, не имеет никаких обязательств с точки зрения защиты от инфляционных процессов перед другими странами, в рамках которых она используется. Некоторые страны даже используют ее в качестве национальной валюты".

Сегодня, по словам аналитика, доля Соединенных Штатов Америки во внешнем торговом обороте, которая явно не устраивает президента США Дональда Трампа, составляет где-то порядка 16 %. Для примера, доля Китайской Народной Республики занимает 18 %. А доля доллара как платежного ресурса составляет где-то 54-56 %.

Георгий Гриц:

"Несоответствие. Эта проблема должна как-то решаться, возможно, даже хирургическими методами".

Георгий Гриц news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c874e108-1172-497c-af86-0384b99883ee/conversions/13182cc3-ede3-40d4-857f-adcf63648cac-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c874e108-1172-497c-af86-0384b99883ee/conversions/13182cc3-ede3-40d4-857f-adcf63648cac-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c874e108-1172-497c-af86-0384b99883ee/conversions/13182cc3-ede3-40d4-857f-adcf63648cac-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c874e108-1172-497c-af86-0384b99883ee/conversions/13182cc3-ede3-40d4-857f-adcf63648cac-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вторая функция доллара - хранение в качестве ценных бумаг, которые привязаны к доллару. Речь идет о ценных бумагах американской экономики, гособлигациях. И сегодня 56 % ценных бумагах, которые хранят государства - американские. А еще 10 лет назад эта цифра была в районе 70 %. "Стабильность и будущее доллара как платежного ресурса, инструмента хранения доллара и состояние американской экономики во многом коррелируются между собой. И тут надо понимать, откуда эти тренды идут", - подчеркнул Георгий Гриц.