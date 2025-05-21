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Доллар без обязательств - почему в мире меняется отношение к этой валюте
В мире меняется не только политическая обстановка, но и экономическая, особенно когда дело касается доллара. Почему сейчас меняется отношение к этой валюте у граждан и государств, рассказал экономический аналитик Георгий Гриц в "Актуальном интервью".
Доллар - специфический инструмент, он выступает и как платежное средство, и как инструмент накопление, и как инструмент воздействия. И все три составляющие в руках одной страны.
Эксперт подробнее остановился на функции платежного средства для международных расчетов: "Это национальная валюта, печатается в Соединенных Штатах Америки, не имеет никаких обязательств с точки зрения защиты от инфляционных процессов перед другими странами, в рамках которых она используется. Некоторые страны даже используют ее в качестве национальной валюты".
Сегодня, по словам аналитика, доля Соединенных Штатов Америки во внешнем торговом обороте, которая явно не устраивает президента США Дональда Трампа, составляет где-то порядка 16 %. Для примера, доля Китайской Народной Республики занимает 18 %. А доля доллара как платежного ресурса составляет где-то 54-56 %.
Георгий Гриц:
"Несоответствие. Эта проблема должна как-то решаться, возможно, даже хирургическими методами".
Вторая функция доллара - хранение в качестве ценных бумаг, которые привязаны к доллару. Речь идет о ценных бумагах американской экономики, гособлигациях. И сегодня 56 % ценных бумагах, которые хранят государства - американские. А еще 10 лет назад эта цифра была в районе 70 %. "Стабильность и будущее доллара как платежного ресурса, инструмента хранения доллара и состояние американской экономики во многом коррелируются между собой. И тут надо понимать, откуда эти тренды идут", - подчеркнул Георгий Гриц.
Так как доллар в целом постепенно уходит из товарооборота, можно заметить, что Дональд Трамп пытается сохранить ситуацию и поддержать доллар за счет снижения его ценности. "Американский президент таким мягким сапом немножко занижает котировку доллара, чтобы поддержать свой экспорт, американский экспорт, - заметил эксперт. - То, что позволено императору, не позволено быку. Делать это другим странам в защиту своих национальных интересов нельзя".