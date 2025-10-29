Глава НАН Беларуси: Финансирование науки в 2026 году планируется увеличить на 22 %

Как будет проходить встреча с научной общественностью? Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник 29 октября доложил о ходе ее подготовки. Событие было анонсировано еще в августе во время совещания с рабочей группой по анализу деятельности академии.

Владимир Караник, председатель Президиума Академии наук Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0adb058e-b4de-4e3c-9ab2-92bfe07484a4/conversions/ebcce501-2dc7-41f7-b7fc-3a33f2d24918-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0adb058e-b4de-4e3c-9ab2-92bfe07484a4/conversions/ebcce501-2dc7-41f7-b7fc-3a33f2d24918-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0adb058e-b4de-4e3c-9ab2-92bfe07484a4/conversions/ebcce501-2dc7-41f7-b7fc-3a33f2d24918-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0adb058e-b4de-4e3c-9ab2-92bfe07484a4/conversions/ebcce501-2dc7-41f7-b7fc-3a33f2d24918-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Караник, председатель Президиума Академии наук Беларуси: "Эта встреча будет не только с академической научной общественностью, а требование Президента, чтобы это было с участием представителей вузовской, отраслевой науки, всех представителей научной сферы, потому что мы должны обеспечить более тесную интеграцию науки и производства".

Акцент сейчас делают на практико-ориентированные разработки, усиление связи науки и производства, импортозамещение и наращивание экспортного потенциала. Инновационные направления разрабатывают в первую очередь для реального сектора экономики.

"Если посмотреть прогнозные документы по бюджету на следующий год, финансирование научной сферы планируется увеличить на 22 %. Если посмотреть более отдаленную перспективу Программы социально-экономического развития страны, на ближайшие пять лет планируется наукоемкость ВВП увеличить в 2 раза. Т.е. это серьезная мера поддержки, но это же требует от ученых роста ответственности, эффективности функционирования как сферы в целом, как системы управления финансированием, так и эффективности научных разработок", - подчеркнул Глава НАН Беларуси.