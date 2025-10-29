"Приходится ночевать в машине" - водитель о закрытии Литвой границы с Беларусью

Что сейчас происходит на границе? По поступающей информации, в пункте пропуска "Бенякони" уже скопились почти 750 грузовиков.

Блокировка и экономические последствия

На международном пункте пропуска "Бенякони" въезда в Евросоюз ожидают около 750 грузовиков. Уже третьи сутки литовская сторона не возобновляет оформление транспорта в пункте пропуска "Шальчининкай" без официальных уведомлений и объяснений причин.

По данным Госпогранкомитета, в 23:15 26 октября литовская сторона приостановила оформление транспорта в пунктах пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай". Движение через границу полностью блокировано с литовской стороны.

"Приехали, были 90-е в ряду, остались уже 20-е, сразу же не успели, закрыли. И все, говорят, может, сейчас откроют, не открыли, никто ничего не знает", - рассказал Иван Твердохлеб, водитель.

Перевозчики считают убытки. Сорванные сроки доставки, простои техники, штрафы за опоздания. Бизнес несет потери, а вместе с ним и простые водители. Сергей Назаров везет молочную продукцию - товар, который не ждет. Каждый час простоя влияет на качество, не говоря уже о потере денег.

Сергей Назаров, водитель:

"Приехал в воскресенье в 6 часов вечера, оформился, закрыли границу, до сих пор стоим. С молоком стою двое суток и семь часов отстоял в накопителе, здесь уже трое, а молочную продукцию в понедельник уже нужно было доставить".

В очереди не только белорусы. На машинах польские, латвийские, молдавские номера. Литовская сторона действует по своим правилам. Без объяснений закрывают, потом частично открывают и снова стоп. Так было и на польском направлении. Границу открыли, когда поняли, что сами терпят убытки.

Артур Кандидатов, водитель:

"Все молдавские машины как в заложниках здесь. Я не могу проехать через другой переход, меня там не пропускают поляки, не могу проехать через "Григоровичи". У меня полные баки, я с картошкой, не знаю, проходит ли там скоропорт или нет".

Импровизированная стоянка - десятки километров металла и нервов. Люди греются в машинах, готовят еду на горелках, спят прямо в кабине.

Александр Беляков, водитель:

"Приходится ночевать в машине, привыкли уже к таким условиям, конечно, трудно, хочется домой. Думаю увольняться и находить другую работу, потому что здесь уже невозможно так".