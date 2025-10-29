3.70 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
В МИД Беларуси: Вильнюс закрыл КПП с целью заполучить больше финансирования из бюджета ЕС
Литва на месяц закрыла границу с Беларусью. Ограничение, озвученное 29 октября правительством страны, истекает после полуночи 30 ноября. Однако односторонние меры могут быть продлены, заявил глава литовского МВД.
Полностью перекрыт транспортный поток через пункт пропуска "Шальчининкай - Бенякони". Через "Мядининкай - Каменный Лог" будут запускать лишь дипломатов, граждан ЕС, обладателей литовского вида на жительство, а также пассажиров, направляющихся в Калининград.
В МИД Беларуси отметили, что Вильнюс закрыл КПП с целью заполучить больше финансирования из бюджета ЕС под мнимой эгидой растущей угрозы и борьбы с ней.
Для этого литовские политики раздувают проблему контрабанды и проникновения на территорию страны якобы неопознанных объектов, принятых за метеозонды.
Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:
"Разумеется, проблема контрабанды характерна для большинства границ во всем мире. Однако даже генеральный прокурор Литвы целенаправленно избегает формулировок об "организованном характере" и "гибридной атаке" как раз ввиду отсутствия каких-либо доказательств. Если литовская сторона и стоящий за ней Евросоюз искренне желают положить конец проблеме контрабанды, необходимо предпринимать совместные меры. Для этого требуется наладить нормальное взаимодействие, в том числе по оперативным вопросам, требующим должного обмена информацией между соответствующими службами".
Представитель МИД отметил, что преступников-контрабандистов и их заказчиков следует искать в первую очередь на литовской стороне. Литовские же политики решили воспользоваться ситуацией и переложить всю вину на Беларусь, прикрывая собственную неспособность или нежелание найти заказчиков контрабанды у себя. Попутно, закрыв в качестве так называемой ответной меры наземные пункты пропуска, они наглядно продемонстрировали свое реальное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей.
МИД Беларуси, беря во внимание масштабы планируемого финансирования оборонных проектов в Восточной Европе, не исключает, что по итогам этой искусственно созданной кризисной ситуации вскроются очередные коррупционные схемы при освоении выделенных ЕС средств.