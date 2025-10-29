3.70 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Белорусы взяли золото в одной из дисциплин на ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии
Автор:Редакция news.by
Белорусы взяли золото в одной из дисциплин на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Мужская команда Беларуси по пожарно-спасательному спорту взяла золото в "Преодолении 100-метровой полосы с препятствиями". Это позволило белорусам выйти на первое место в общем зачете чемпионата мира. Женская сборная нашей страны заняла второе место в той же дисциплине. В командном зачете белорусские девушки также идут вторыми.
В Саудовской Аравии 28-31 октября проходят XX чемпионат мира среди мужчин и XI чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. Завтра спортсменов ожидает командная дисциплина - "Пожарная эстафета 4Ч100 м".