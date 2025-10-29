Белорусы взяли золото в одной из дисциплин на ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии

Спасатели Беларуси на ЧМ по пожарно-спасательному спорту / Фото МЧС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fa4e02d-5d1e-4aa6-a7a9-9543ef63039d/conversions/4b67333e-a0eb-4b6c-b7a2-d5edfb693a9e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fa4e02d-5d1e-4aa6-a7a9-9543ef63039d/conversions/4b67333e-a0eb-4b6c-b7a2-d5edfb693a9e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fa4e02d-5d1e-4aa6-a7a9-9543ef63039d/conversions/4b67333e-a0eb-4b6c-b7a2-d5edfb693a9e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fa4e02d-5d1e-4aa6-a7a9-9543ef63039d/conversions/4b67333e-a0eb-4b6c-b7a2-d5edfb693a9e-xl-___webp_1920.webp 1920w Спасатели Беларуси на ЧМ по пожарно-спасательному спорту / Фото МЧС

Белорусы взяли золото в одной из дисциплин на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Мужская команда Беларуси по пожарно-спасательному спорту взяла золото в "Преодолении 100-метровой полосы с препятствиями". Это позволило белорусам выйти на первое место в общем зачете чемпионата мира. Женская сборная нашей страны заняла второе место в той же дисциплине. В командном зачете белорусские девушки также идут вторыми.