Караник: Беларусь занимает второе место в СНГ по наукоемкости ВВП после РФ

В Беларуси до конца года под руководством Президента Александра Лукашенко состоится масштабное совещание по развитию научной сферы. О деталях подготовки и ключевых акцентах предстоящего события рассказал председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник.

Это мероприятие станет знаковым для развития науки в стране, с акцентом на интеграцию академической, вузовской и отраслевой науки, а также на обеспечение технологического суверенитета и быстрое внедрение инноваций в производство и образование.

Как отметил Владимир Караник, 29 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал его доклад, в ходе которого они подробно обсудили ход подготовки к совещанию в конце 2025 года.

Основной темой совещания станет глубокая интеграция науки, образования и производства. Как подчеркнул председатель НАН, требование главы государства - обеспечить участие не только академической, но и вузовской и отраслевой науки.

"Мы должны обеспечить более тесную интеграцию науки и производства, науки и образования для того, чтобы технологические цепочки, идеи, фундаментальные и прикладные исследования, внедрения, а также образование, наука, производство работали наиболее эффективно", - подчеркнул он.

председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник

По его словам, приоритетными вопросами станут быстрое внедрение научных разработок в практику, обеспечение технологического суверенитета и постоянное движение вперед. "И это совещание должно стать знаковым событием в развитии науки нашей страны, поскольку на протяжении всех лет независимости наука всегда находилась в зоне пристального внимания государства. И эта тенденция сохранится и дальше", - подчеркнул Владимир Караник.

Развитие науки получит серьезное финансовое подкрепление. Как сообщил председатель, в 2026 году финансирование научной сферы планируется увеличить на 22 %. На более отдаленную перспективу поставлена задача за 5 лет удвоить наукоемкость ВВП. Этот показатель уже сегодня выводит Беларусь на второе место среди стран СНГ после России.

Подготовлены и конкретные предложения по реформированию самой системы: совершенствование механизмов финансирования, увеличение мер поддержки ученых и оптимизация структуры Академии наук.

Развитие науки

"Эти предложения согласованы с рабочей группой и Советом Министров, вынесены на уровень главы государства, и мы надеемся, что к совещанию выйдем с готовыми решениями", - заявил Владимир Караник.

Отвечая на вопрос о конкретных проектах, глава НАН выделил прикладные направления, имеющие стратегическое значение для страны. Среди них - развитие агропромышленного комплекса, работы в сфере СВЧ-электроники и лазерной техники.

"Мы подробно обсуждали, что необходимо еще сделать, чтобы эти научные разработки и прототипы как можно быстрее приобрели вид серийных образцов, могли масштабироваться и использоваться в разных сферах деятельности нашего государства", - резюмировал Владимир Караник.